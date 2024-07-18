Недавнее расследование показало, что Apple использовала видеоролики с YouTube для обучения своих моделей искусственного интеллекта без разрешения создателей контента

Ранее компании OpenAI, Meta и Google подвергались критике за транскрибирование видеороликов YouTube для обучения своих моделей искусственного интеллекта, что нарушало авторские права создателей контента. Теперь появился новый отчет, в котором говорится о том, что Apple пошла по стопам других технологических гигантов, обучая свои LLM-модели с помощью транскрипции видеоконтента без согласия создателей видео, включая некоторых известных технологических обозревателей.

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В последнее время технологические гиганты используют видеоролики на YouTube для обучения моделей ИИ без согласия создателей, что вызвало множество опасений. Теперь Apple, наряду с другими крупными компаниями, оказалась в центре споров за нарушение авторских прав создателей, используя их контент без их разрешения. Было использовано более 170 000 видео, в том числе контент от известных YouTubers, включая MKBHD, Джимми Киммела, PewDiePie, MrBeast и многих других создателей контента. В отчете подчеркивается, что эти крупные компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, использовали контент для обучения, несмотря на то, что такая техника извлечения материала нарушает правила YouTube, запрещающие самостоятельное использование их видео и автоматический доступ без разрешения. Хотя расшифровкой видеороликов занималась не Apple, а некоммерческая организация EleutherAI использовала их в образовательных целях, для обучения разработчиков и в академических целях; компания все равно оказалась втянута в спор за использование набора данных без согласия.





Эти подборки находятся в открытом доступе для ученых и разработчиков, но технологические гиганты используют их для обучения своих высококлассных моделей. По слухам, Apple использует сторонний сборник данных Pile для обучения модели OpenELM, представленной в апреле. Подобная ситуация поднимает вопросы о согласии и этических практиках ИИ, последствия которых могут быть многогранными, если не принять меры предосторожности.