Потоковое видео поставило новый рекорд в США

В США потоковые трансляции добрались до новых высот. Последняя статистика от Nielsen говорит, что в минувшем месяце на долю потоковых трансляций пришлось 40,3% ежедневного просмотра телевидения. Впервые потоковое видео обогнало кабельное телевидение в 2022 году. На этот раз доля кабельного телевидения составила 27,2%, а эфирного телевидения — 20,5%.

Главной платформой потоковой трансляции является YouTube с долей 9,9%, а у Netflix — 8,4%. Телесериал «Бриджертоны» помог улучшить показатели Netflix, его посмотрели 9,3 млрд минут за месяц. Amazon Prime Video показал результат 3,1%, Hulu и Disney+ набрали 3% и 2% соответственно.

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Нужно иметь в виду, что просмотр отслеживается только на телевизорах, но не на смартфонах или планшетах.

Аналитическая компания PricewaterhouseCoopers даёт прогноз, согласно которому на рекламу придётся 28% доходов от потоковых трансляций. В прошлом году реклама принесла 20% дохода. Рост доходов от подписок замедляется.