YouTube TV набирает более миллиона пользователей в год

Компания Google представила сервис YouTube TV в апреле 2017 года. Теперь в своём блоге она рассказала о том, что до сих пор доступный только в США сервис набрал свыше 8 млн подписчиков.

Это означает, что по меркам интернета YouTube TV является наиболее крупным сервисом платного телевидения с большим отрывом. Базовый тариф стоит $73 в месяц и это позволяет опередить второе место, которое занимает Hulu Plus Live TV с 4,3 млн подписчиков.

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Главным триггером роста в последнее время могло стать появлением NFL Sunday Ticket. Это предложение для поклонников американского футбола, которое позволяет смотреть все воскресные дневные матчи. Есть также мультипросмотр спортивных соревнований, что позволяет смотреть одновременно четыре игры.

В блоге генеральный директор YouTube рассказал, что всё больше пользователей смотрят содержимое сервиса на больших телевизорах. Ежедневно просматривается контент продолжительностью миллиард часов. Статистика рейтинговой службы Nielsen говорит, что за минувшие 11 месяцев на YouTube было наибольшее время просмотра среди сервисов потоковых трансляций в США.

Версия сервиса YouTube Shorts ежедневно генерирует свыше 70 млрд просмотров. Количество каналов с коротким видеороликами за год выросло в полтора раза.

Не далее как на прошлой неделе появлялась информация, что вместе с бесплатными пробными версиями подписки количество пользователей YouTube Music и YouTube Premium сейчас составляет более 100 млн.