Появление Volkswagen ID.Golf могли отложить на 15 месяцев из-за проблем с программным обеспечением

Электромобиль Volkswagen ID. Golf, появление которого ожидалось в 2027 году, могут перенести на 15 месяцев. Издание Manager Magazin пишет, что вместе с рядом других моделей этот компактный электромобиль появится позже запланированного из-за проблем в разработке программного обеспечения. ID.Golf ожидается теперь в 2029 году, а внедорожник T-Sport в 2031.

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Официального заявления от автопроизводителя по этому вопросу пока нет, но речь идёт о переносе релиза моделей на платформе Scalable Systems Platform (SSP). Проблемы с программным обеспечением преследуют Volkswagen уже давно. В прошлом году здесь сменили генерального директора, пытаясь решить этот вопрос.

Раньше по этой же причине откладывали модели Audi Q6 e-tron и Porsche Macan EV. Сначала их ждали в 2023 году, но потом ожидание продлилось ещё на несколько месяцев до нынешнего года. Audi Artemis перенесли на 2027 год.

Volkswagen пока продолжит пользоваться нынешней платформой MEB, обновив её до версии MEB+. Первые модели на ней появятся в 2026 году.

Недавно Volkswagen сообщила о появлении совместного предприятия с Rivian, что позволит воспользоваться опытом этого производителя в сфере программного обеспечения. Правда, совместная работа начнётся лишь во второй половине десятилетия.

Volkswagen ID.Golf будет представлять собой полностью электрический автомобиль, который придёт на смену модели Mk8.