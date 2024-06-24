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dima0782
Volkswagen добавил ChatGPT на многие модели своих автомобилей
Volkswagen объявил в начале этого года, что будет интегрировать ChatGPT в свои автомобили. Теперь компания объявила, что эта поддержка включена во многие модели. Вот что вам нужно знать об этом нововведении.

Производительный искусственный интеллект начал занимать место в каждом аспекте нашей жизни. Автомобили также получают свою долю этой технологии. Крупнейшие автомобильные бренды объявили, что будут интегрировать чат-боты в свои машины. Например, Volkswagen заявил, что добавит ChatGPT в свои автомобили на выставке CES 2024.

Теперь в этом направлении сделан важный шаг. Немецкий автомобильный гигант объявил о поддержке ChatGPT во многих своих моделях.

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источник: unsplash.com / автор: Sara Kurfeß

Популярный чатбот теперь доступен на нескольких новых моделях марки. Среди них - новые Golf, Tiguan и Passat, а также электромобили компании серии "ID" (ID.7, ID.4, ID.5, ID.3). На данный момент поддерживаются следующие языки: английский (США), английский (Великобритания), испанский, чешский и немецкий.

ChatGPT выведет голосовой помощник IDA от Volkswagen на новый уровень и сделает общение между автомобилем и водителем более "естественным". С помощью ассистента пользователи смогут управлять основными функциями автомобиля, такими как климат-контроль и навигация. Также можно будет задавать вопросы общего характера.

Volkswagen заявляет, что эта интеграция была добавлена для обеспечения полностью "свободного" использования. Пользователям не нужно будет создавать новую учетную запись или устанавливать дополнительное приложение. Доступ к чатботу можно будет получить только с помощью таких команд, как "Hello IDA" или кнопка на руле.

На самом деле, в этом шаге нет ничего удивительного. Многие автопроизводители уже начали интегрировать производительные искусственные интеллекты в свои автомобили. Например, крупная навигационная компания TomTom недавно заключила подобное партнерство с Microsoft. Mercedes-Benz также добавил поддержку ChatGPT в некоторые модели.

С помощью этих инноваций Volkswagen стремится предложить водителям более интеллектуальный и удобный процесс вождения.

#искусственный интеллект #chatgpt #авто #volkswagen
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