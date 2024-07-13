Компании удалось максимально прокачал свой модельный ряд.

Volkswagen обновил ассортимент, выпустив серию R-Line Edition для четырех своих моделей: Polo, T-Cross, Taigo и T-Roc. Эти автомобили пришли на смену версиям R-Line Business. Новые модели порадовуют водителей еще более богатым набором опций. Исходя из выбранной модели, новинки могут похвастаться передовыми LED фарами, мультимедиа с навигацией, беспроводной зарядкой, камерой заднего вида, системой безключевого доступа, подогревом сидений и сигнализацией.

Polo R-Line Edition теперь доступен с 95-сильным двигателем TSI. А также предлагает выбор между коробкой-автомат и механической КПП. T-Cross в версии R-Line Edition можно приобрести с двигателем на 116 л.с. или 150 л.с., при этом для обоих предусмотрены как автомат, так и механика. Taigo и T-Roc в этой серии также предлагают двигатели на 116 и 150 лошадиных сил, доступные с любой коробкой передач.

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Отличительной чертой моделей R-Line Edition является не только их современный дизайн, но и повышенный уровень комфорта и безопасности. Это делает их отличным выбором для тех, кто ищет автомобиль, сочетающий в себе красоту, мощь и последние достижения автомобильной мысли. Однако стоит отметить, что T-Roc Cabriolet остается без изменений в этой серии, предлагая стандартные комплектации.

Таким образом, VW продолжает радовать своих покупателей, предлагая машины, которые удовлетворяют запросы даже самых требовательных любителей авто. Обновленная серия R-Line Edition – это прекрасный пример сочетания стиля, мощности и инновационных технологий, предназначенный для тех, кто ценит качество и комфорт.