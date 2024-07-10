Каждый пятый проданный в последнее время компьютер поддерживает Copilot+

Долгожданные компьютеры с поддержкой функциональных возможностей Copilot+ уже поступили в продажу и пользуются немалым спросом. С момента начала их продаж на их долю пришлось около 20% купленных пользователями ПК. Это впечатляющее значение, но благодарить за него следует вовсе не наличие функции искусственного интеллекта. Обладатели ноутбуков в первую очередь рады получить увеличенную продолжительность работы от нового поколения процессоров на архитектуре Arm.

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В начале продаж новые компьютеры обладают тремя главными функциями ИИ. Они работают локально, вместо обработки в облаке, как на обычных компьютерах. Функциональность называется Cocreator, Windows Studio Effects и Live Captions. Ещё Microsoft хотела внедрить функцию Recall, но сомнения в её конфиденциальности заставили повременить с этим. Всё это обрабатывает блок нейронных вычислений в составе процессора Snapdragon.

Аналитик из компании Techsponential полагает, что покупателей привлекает в первую очередь повышение автономности ноутбуков. У Windows прежде были проблемы с работой на архитектуре Arm, но сейчас их можно считать решёнными. Количество и качество приложений на этой платформе стало достаточно высоким.

Первые тесты показали, что от аккумулятора ноутбуки работают не хуже, чем от розетки. Продолжительность работы не всегда соответствует заявленным характеристикам, но она выше, чем у ноутбуков на процессорах Intel. Именно это и привлекает покупателей к ноутбукам нового поколения на чипах Snapdragon.