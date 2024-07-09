У Microsoft есть документ, в котором перечислены несколько недостатков использования Windows с текущей архитектурой Arm, лежащей в основе чипов Snapdragon X.

Во-первых драйверы для различного оборудования, необходимого для большинства современных игр, нужно делать специально для ПК на базе Windows 11 Arm. Это также верно для некоторых программ повышения производительности, которые могут не работать на Arm без специальных драйверов для некоторого оборудования. Apple успешно использовала Rosetta 2, чтобы заставить свой процессор Apple на базе Arm работать с программным обеспечением Mac на базе Intel во время перехода, а у Microsoft есть Prism, но даже эмуляция зависит от правильной поддержки драйверов для любого оборудования, используемого для ускорения или специальных программных функций.

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Во-вторых игры со встроенными античит-функциями, не являющимися родными для Windows On-Arm, просто не будут работать. При этом удаляется значительная часть популярных игр, в результате чего библиотека, доступная пользователям Snapdragon, становится намного меньше по сравнению с x86.

Хотя компьютеры AI Copilot+ рекламируются Microsoft как волна будущего, эти игровые ограничения могут отпугнуть некоторых потенциальных клиентов. Подобно тому, как Intel требовалось время для разработки драйверов для линейки графических процессоров Arc, Qualcomm потребуется некоторое время для оптимизации драйверов для своих графических процессоров Adreno на платформе Windows 11.

В наши дни портативного оборудования, такого как Steam Deck, геймеры могут добиться впечатляющей производительности от небольших устройств. ПК Copilot+ ориентированы исключительно на професиональных пользователей, поэтому неоптимальная производительность в играх - это не проблема. Однако создатели контента, которые полагаются на производительность графики, например 3D-художники, могут столкнуться с аналогичными ограничениями, хотя многие из наиболее популярных приложений не являются родными для Arm и работают хорошо.

Microsoft излагает различные вопросы в своих документах поддержки, которые могут помочь новым пользователям справиться с первоначальной проблемой.