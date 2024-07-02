Производитель чипов стал спонсором английской футбольной команды в целях узнаваемости своего бренда.

Источник изображения: Wccftech.com

Компания Qualcomm, лидер в производстве микропроцессоров, стала официальным спонсором футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», одного из самых известных и старейших клубов Англии. В рамках этого партнерства брендг Snapdragon будет размещен на футболках клуба, сообщает ресурс Wccftech.com.

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Эта стратегия выхода на новый уровень взаимодействия с потребителями является частью усилий Qualcomm по укреплению своего положения на рынках ПК и смартфонов. Snapdragon X Elite, новейший чипсет компании, рассматривается как важный шаг в этом направлении, предлагая конкурентоспособное решение для платформы Windows для ARM, которое может составить конкуренцию продукту Apple M-серии, а также чипам от AMD и Intel.

Бренд Snapdragon существует почти два десятилетия, но последние шаги Qualcomm свидетельствуют о ее намерении повысить узнаваемость своего бренда в мире и спонсорство «Манчестер Юнайтед» является частью этой стратегии.

Жан-Клод Блан, генеральный директор «Манчестер Юнайтед», с энтузиазмом отзывается о партнерстве: "Запуск нашей новой домашней формы - волнующий момент перед каждым сезоном, и в этом году мы особенно рады приветствовать Snapdragon в качестве основного спонсора. Наше сотрудничество выходит за рамки просто брендирования на футболках, так как мы с нетерпением ждем возможности использовать процессоры Snapdragon, чтобы предложить фанатам по всему миру инновационные и увлекательные возможности взаимодействия с их любимой командой".

По данным Bloomberg, детали финансовой стороны сделки не разглашаются, но, по оценкам СМИ, партнерство оценивается в сумму свыше $76 миллионов в год, что превышает текущее соглашение клуба с немецким разработчиком программного обеспечения TeamViewer SE на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов (около 60 000 долларов). Соглашение между Qualcomm и «Манчестер Юнайтед» рассчитано на три года с возможностью продления еще на два года.