Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
С новым обновлением Google Chrome на ARM получит ускоренное кодирование видео
Google выпустила нативную версию Chrome для ARM64-устройств, оптимизировав новейшие решения AI PC.

Похоже, что Google выпустила специальную версию Chrome для ARM-устройств с единственной целью - улучшить работу пользователей на этой платформе.

реклама

По данным WindowsReport, в новой версии Chrome компания Google решила использовать MFTs (Media Foundation Transforms) на устройствах ARM64 для аппаратного ускорения кодирования видео. Это позволит Chrome меньше полагаться на процессоры ARM, освобождая их для других задач. 

Благодаря этому изменению Chrome на ARM будет быстрее кодировать видео, а это значит, что пользователи будут меньше ждать записи и редактирования видео в Chrome. Использование MFT также сделает многозадачность более эффективной, а меньшая зависимость от процессора приведет к увеличению времени автономной работы. Сообщается, что первоначально изменения появятся в версии Canary для Chrome.

#google chrome
+
Написать комментарий (0)
Google Chrome возглавил список самых быстрых веб-браузеров в тесте Speedometer 3
Google Chrome — самый быстрый браузер в мире по результатам теста Speedometer 3.0
Google Chrome добавляет функцию чтения вслух содержимого просматриваемых веб-сайтов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
10
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
+
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
9
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
17
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
8
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
2
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
С 1 сентября 2025 года в РФ могут запретить продавать смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple
21
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
1
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
В США уволили руководителя программы по созданию межконтинентальной ракеты LGM-35A Sentinel
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
3
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
108
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
169
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
10
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
15
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
+

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
07:30
Так оставь там старые дрова "работает - не трогай!".
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
Шнур
07:25
От платы до цода в российских реалиях это десяток лет. А во вторых пока не будет масового распространения без звонка для консультации, без адреса чтоб выслали нужные ознакомительные материалы и без пр...
Рядом с электромобильным заводом Tesla в Берлине нашли 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой
FelsheR-BANZzZzZz
07:22
Сговор с производителями цп? )
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
Шнур
07:20
Количество ядер и максимальтая тактовая частота ограниченна, кем и зачем? Российскими разработчиками, производителем биоса или китайским заводом производящим плату по старым процессам не позволяющие б...
Рядом с электромобильным заводом Tesla в Берлине нашли 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой
FelsheR-BANZzZzZz
07:19
Да. Сижу сейчас за Е5450+1063. А так с чего бы ей не существовать?
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
Андрей Сараев
07:17
Пусть на своих летят, нахрен им на союзе делать! А то опять дырки начнут сверлить!
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
Иван Лунин
07:02
Экономика ЕС должна быть уничтожена
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
FelsheR-BANZzZzZz
06:47
Теперь если железо совсем сдохнет - то нет гарантии?) Мойша поставил левый софт!
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
FelsheR-BANZzZzZz
06:38
Красным и без смазки отлично входит и выходит. От вас производитель длсс претензии вряд ли примет. Not to destination.)
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Eisbrecher
06:36
Какой-нибудь Х5450+960 - вполне.
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем