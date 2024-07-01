Google выпустила нативную версию Chrome для ARM64-устройств, оптимизировав новейшие решения AI PC.

Похоже, что Google выпустила специальную версию Chrome для ARM-устройств с единственной целью - улучшить работу пользователей на этой платформе.

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По данным WindowsReport, в новой версии Chrome компания Google решила использовать MFTs (Media Foundation Transforms) на устройствах ARM64 для аппаратного ускорения кодирования видео. Это позволит Chrome меньше полагаться на процессоры ARM, освобождая их для других задач.

Благодаря этому изменению Chrome на ARM будет быстрее кодировать видео, а это значит, что пользователи будут меньше ждать записи и редактирования видео в Chrome. Использование MFT также сделает многозадачность более эффективной, а меньшая зависимость от процессора приведет к увеличению времени автономной работы. Сообщается, что первоначально изменения появятся в версии Canary для Chrome.