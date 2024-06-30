Согласно листингу словенского магазина Funtech, новая линейка процессоров от AMD на старте оказалась дешевле предыдущего поколения

Хотя до физического появления процессоров Ryzen 9000-й серии на полках магазинов должен пройти еще месяц, некоторые ритейлеры заранее предлагают оформить предзаказ на новинки. Так, расположенный в Словении розничный продавец Funtech выложил на своей виртуальной витрине сразу четыре CPU.

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В предложениях также указана и цена, которая оказалась существенно ниже, чем MSRP на Ryzen 7000 на момент начала их продаж. Флагманский Ryzen 9 9950X оценили всего в €659,9, в том время, как рекомендованная розничная цена на Ryzen 9 7950X была €849. То есть в этом поколении стоимость нового CPU для потенциальных покупателей рухнула сразу на 22%.

Что касается 12-ядерного Ryzen 9 9900X, то он будет стоить €499,9, против €669 у Ryzen 9 7900X. Разница здесь составляет €170 или около 25%, что еще более внушительно, чем в ситуации с флагманом. Далее по списку идет Ryzen 7 9700X, и его цена установлена на отметке в €399,9.

Тут падение стоимости в процентном соотношении гораздо ниже, всего 16,5%. Но это, вероятно, потому, что с завода данный процессор получил вдвое увеличенный TDP и соответствующий прирост производительности для соперничества с Ryzen 7 7800X3D.

И, наконец, самый младший CPU из первой волны новой линейки, Ryzen 5 9600X, на первых порах будет продаваться по €309,9. Данная сумма на 13,7% ниже, чем у Ryzen 5 7600X, стоявшего при запуске €359.

Очевидно видна тенденция к тому, что более мощные "камни" имеют более значительную скидку. Покупать младшие версии не так выгодно, как старшие, поэтому, вероятно, в поколении Ryzen 9000 вырастет доля 12 и 16-ядерных процессоров.

Жаль, что нельзя порадоваться за то, что мы получаем бо́льшую производительность за меньшие деньги, так как цены на Ryzen 7000 также просели, как раз на разницу в производительности между поколениями.