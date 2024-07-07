В синтетических многоядерных тестах новый чип Ryzen 9 9900X получил прирост в 14-18%

Ежедневно появляется новая информация относительно следующего поколения процессоров AMD. Не исключено, что в средства массовой информации попали предварительные данные о тестировании этих процессоров от партнёров AMD, которые занимаются оптимизацией своих платформ под них. В частности, сайт Wccftech рассказал о планах AMD по линейке чипов X3D, которые особенно интересуют геймеров. Также интересно сравнить процессоры на архитектурах Zen5 и Zen4.

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Компания собирается представить четыре модели под сокет AM5: 16-ядерный Ryzen 9 9950X, 12-ядерный Ryzen 9 9900X, 8-ядерный Ryzen 9 9700X и 6-ядерный Ryzen 5 9600X. Стоимость пока названа не была, так что можно предположить, что цены не изменятся по сравнению со стоимостью аналогичных представителей линейки Ryzen 7000 в момент начала их продаж.

Известно, что 12-ядерный чип показал приличный результат в многоядерном тестировании. Тестирование велось на BIOS AGESA 1.2.0.0 на премиальных материнских платах на чипсете X670E с оптимизацией под Ryzen 9000. Материнские платы линейки 800 ждут не раньше сентября.

TDP у нового процессора стало ниже по сравнению с Ryzen 9 7900X на Zen4. Количество вычислительных ядер и тактовая частота в разгоне 5,6 ГГц остались неизменными. Многоядерное тестирование Cinebench R23 7900X дало результат в районе 29000 баллов против 33000 баллов у 9900X при стандартных параметрах. Это означает прирост производительности на 14% при снижении энергопотребления. С включённым Precision Boost Overdrive (PBO) 9900X показал результат 34500 баллов, что означает рост на 18%.