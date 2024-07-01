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Bublik1
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
Это Ryzen 9 5900 XT и Ryzen 7 5800 XT

Уже совсем скоро в продажу поступят новые процессоры AMD серии Ryzen 9000. Известно, что чипы будут доступны в магазинах начиная с 31 июля, но некоторые магазины уже начали предлагать потенциальным клиентам сделать заказ заранее.

Несколько месяцев назад в сети появилась информация, согласно которой новая серия будет недорогой, на днях слухи подтвердились. Один из европейских магазинов озвучил следующие цены:

  • Ryzen 5 9600X предлагается купить за 310 евро.
  • Ryzen 7 9700X оценён в 400 евро.
  • За Ryzen 9 9900X попросят 500 евро.
  • Ну а флагманский Ryzen 9 9950X затянет на все 660 евро.

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Что примечательно, в этот раз цены ощутимо ниже, чем можно было наблюдать в 2022 году, ну а эксперты сходятся во мнении, что причина в использовании 4-нм технологического процесса. Лиза Су не стала гнаться за самыми последними технологиями, делая выбор в пользу энергоэффективности и доступности. Ждать большого прироста быстродействия от серии Ryzen 9000 не стоит, и все эти процессоры будут совместимы с сокетом АМ5. На фоне скорого выхода новинок многие пользователи уже забыли о существовании сокета АМ4, считая его мёртвым. Как бы не так, ведь одновременно с Ryzen 9000 в продажу поступят сразу два процессора, которые будут работать на материнских платах, выпущенных более шести лет назад. 

Речь идёт о процессорах Ryzen 9 5900 XT и Ryzen 7 5800 XT, названия которых повторяют чипы, уже ранее находящиеся в продаже. Первый представляет собой 16-ядерный камень, тогда как на рынке можно встретить 12-ядерный чип, вышедший в 2020 году. Тактовая частота останется без изменений (4.8 ГГц), а вот прибавка к ядрам позитивно скажется на работе в сложных сценариях. Ryzen 7 5800 XT сохранит 8 ядер, но получит на 100 МГц выше тактовую частоту (4.8 ГГЦ) и станет самым быстрым 8-ядерным процессором в своей серии на архитектуре Zen3. Оба процессора поступят в продажу 31 июля, но точная стоимость их остаётся неизвестной. Первоначально представители AMD писали, что за Ryzen 7 5800 XT будут просить 250 долларов, тогда как стоимость Ryzen 9 5900 XT остановится на отметке в 350 долларов. Похоже, Лизе Су придётся умерить свои аппетиты, ведь никто старые камни по такой высокой цене не купит. Представители красного лагеря уже заявили, что возникла ошибка, а в итоге стоимость процессоров остаётся неизвестной.

Инсайдеры полагают, что цены будут ниже заявленных, поскольку речь идёт действительно о довольно старых процессорах. Таким образом мы увидим выход новых процессоров для сокета АМ4 спустя 8 лет после его появления на рынке. Скорее всего, даже старые материнские платы на чипсете В450 (и даже В320) будут поддерживать новые камни. Потребуется обновить BIOS, но с такой задачей владельцы материнских плат справятся без труда. Пока же известно, что Ryzen 9 5900 XT и Ryzen 7 5800 XT в официальной рознице могут и не появиться. Якобы, камни достанутся только сборщикам готовых систем. Есть мнение, что у AMD остались складские запасы, поэтому количество процессоров на рынке будет сильно ограничено. Ожидать прироста быстродействия не приходится, в результате две новинки останутся почти незамеченными на рынке.

Также стоит напомнить важные даты, в рамках которых на рынке появятся и другие процессоры в 2024 году. 

  • Так, 28 июля станет доступна серия AMD Ryzen AI 300. Это процессоры для ноутбуков с кодовым названием «Strix Point».
  • 31 июля 2024 будут доступны Ryzen 9000 («Granite Ridge»), а также два указанных выше камня Ryzen 5000.
  • С 17 по 24 сентября будут доступны Intel Core Ultra 200V. Это мобильные чипы на архитектуре «Lunar Lake».
  • В сентябре может состояться релиз геймерских Ryzen 9000X3D «Granite Ridge» с технологией 3D V-Cache.
  • Серия Intel Core Ultra 200K на архитектуре «Arrow Lake-S» будет доступна только в октябре. Одновременно с этим начнутся продажи материнских плат на чипсете Intel Z890.
  • Менее дорогая серия Intel Core Ultra 200 поступит в продажу только в январе 2025 одновременно с материнскими платами Intel B860/H810.
#amd #процессоры #ryzen 9 5900 xt #ryzen 7 5800 xt
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