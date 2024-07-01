Это Ryzen 9 5900 XT и Ryzen 7 5800 XT

Уже совсем скоро в продажу поступят новые процессоры AMD серии Ryzen 9000. Известно, что чипы будут доступны в магазинах начиная с 31 июля, но некоторые магазины уже начали предлагать потенциальным клиентам сделать заказ заранее.

Несколько месяцев назад в сети появилась информация, согласно которой новая серия будет недорогой, на днях слухи подтвердились. Один из европейских магазинов озвучил следующие цены:

Ryzen 5 9600X предлагается купить за 310 евро.

Ryzen 7 9700X оценён в 400 евро.

За Ryzen 9 9900X попросят 500 евро.

Ну а флагманский Ryzen 9 9950X затянет на все 660 евро.

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Что примечательно, в этот раз цены ощутимо ниже, чем можно было наблюдать в 2022 году, ну а эксперты сходятся во мнении, что причина в использовании 4-нм технологического процесса. Лиза Су не стала гнаться за самыми последними технологиями, делая выбор в пользу энергоэффективности и доступности. Ждать большого прироста быстродействия от серии Ryzen 9000 не стоит, и все эти процессоры будут совместимы с сокетом АМ5. На фоне скорого выхода новинок многие пользователи уже забыли о существовании сокета АМ4, считая его мёртвым. Как бы не так, ведь одновременно с Ryzen 9000 в продажу поступят сразу два процессора, которые будут работать на материнских платах, выпущенных более шести лет назад.

Речь идёт о процессорах Ryzen 9 5900 XT и Ryzen 7 5800 XT, названия которых повторяют чипы, уже ранее находящиеся в продаже. Первый представляет собой 16-ядерный камень, тогда как на рынке можно встретить 12-ядерный чип, вышедший в 2020 году. Тактовая частота останется без изменений (4.8 ГГц), а вот прибавка к ядрам позитивно скажется на работе в сложных сценариях. Ryzen 7 5800 XT сохранит 8 ядер, но получит на 100 МГц выше тактовую частоту (4.8 ГГЦ) и станет самым быстрым 8-ядерным процессором в своей серии на архитектуре Zen3. Оба процессора поступят в продажу 31 июля, но точная стоимость их остаётся неизвестной. Первоначально представители AMD писали, что за Ryzen 7 5800 XT будут просить 250 долларов, тогда как стоимость Ryzen 9 5900 XT остановится на отметке в 350 долларов. Похоже, Лизе Су придётся умерить свои аппетиты, ведь никто старые камни по такой высокой цене не купит. Представители красного лагеря уже заявили, что возникла ошибка, а в итоге стоимость процессоров остаётся неизвестной.

Инсайдеры полагают, что цены будут ниже заявленных, поскольку речь идёт действительно о довольно старых процессорах. Таким образом мы увидим выход новых процессоров для сокета АМ4 спустя 8 лет после его появления на рынке. Скорее всего, даже старые материнские платы на чипсете В450 (и даже В320) будут поддерживать новые камни. Потребуется обновить BIOS, но с такой задачей владельцы материнских плат справятся без труда. Пока же известно, что Ryzen 9 5900 XT и Ryzen 7 5800 XT в официальной рознице могут и не появиться. Якобы, камни достанутся только сборщикам готовых систем. Есть мнение, что у AMD остались складские запасы, поэтому количество процессоров на рынке будет сильно ограничено. Ожидать прироста быстродействия не приходится, в результате две новинки останутся почти незамеченными на рынке.

Также стоит напомнить важные даты, в рамках которых на рынке появятся и другие процессоры в 2024 году.