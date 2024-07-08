В этом году Huawei представит новый премиальный процессор Kirin для смартфонов

От компании Huawei в этом году ждут анонса нового мобильного процессора, который войдёт в состав её линейки смартфонов Huawei Mate 70. На протяжении нескольких последних лет процессоры Kirin не могут на равных конкурировать с лучшими, поскольку компания находится под санкциями США. Процессоры следующего поколения могут дать самый большой скачок в производительности за долгое время и превзойти уровень Snapdragon 8 Gen 2. Также сообщается, что плавность интерфейса будет на уровне устройств на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Kirin 9100 должен быть представлен до конца года, и его будет производить компания SMIC на техпроцессе 5 нм. Ранее сообщалось, что ведущий китайский производитель чипов создал техпроцесс с применением оборудования DUV вместо EUV. Недостатком этой технологии являются высокая стоимость и невысокий процент выпуска годных чипов.

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Программное обеспечение должно сыграть немалую роль в возможностях будущего процессора. В этом году должен состояться дебют операционной системы HarmonyOS NEXT, которая полностью избавит Huawei от зависимости от Android. Система должна быть втрое эффективнее в плане использования памяти, расходуя минимум ресурсов. Это позволит старым смартфонам Huawei работать быстрее прежнего.

Вырастет энергоэффективность процессора, но результаты тестирования ещё только предстоит увидеть.