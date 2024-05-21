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Huawei использует в некоторых своих смартфонах новый процессор Kirin 9010L
Чип Kirin 9010L представляет собой более медленную разновидность Kirin 9010

Не так давно компания Huawei представила линейку смартфонов Pura 70, в которых на смену системе на чипе Kirin 9000S пришла модель Kirin 9010. У этого процессора есть и другая модификация, над которой Huawei работала без лишней рекламы. Чип под названием Kirin 9010L недавно был обнаружен в модели Nova 12 Ultra Star Edition.

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На китайском видеохостинге bilibili был опубликован ролик с этим смартфоном, где и рассказывается о новом процессоре. В последнее время Huawei не слишком рекламирует свои чипы, поскольку технологически они отстают от предложений ведущих производителей мира. Так было и в случае с моделью Kirin 9010. Последний чип представляет собой более медленный вариант для линейки смартфонов Pura 70. Вместо 12 вычислительных ядер здесь их 9, у мощных вычислительных ядер тактовая частота стала ниже.

Всего установлено два мощных ядра на частоте 2,19 ГГц, четыре средних ядра на частоте 2,18 ГГц и три экономичных ядра 1,4 ГГц. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования ниже по сравнению с Kirin 9010. Поскольку речь идёт не о флагманском смартфоне, выбор такого процессора вполне оправдан.

Чип Kirin 9010 производится на техпроцессе 7 нм компании SMIC. Скорее всего это же относится и к Kirin 9010L с более низкими затратами на производство. В октябре от Huawei ждут анонса первого процессора Kirin на техпроцессе 5 нм для смартфонов серии Mate 70. Ещё один процессор может войти в состав планшета Huawei.

#смартфоны #процессоры #huawei
Источник: wccftech.com
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