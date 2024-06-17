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Операционная система Huawei HarmonyOS может полностью лишиться исходного кода Android и Linux
Huawei разрывает все связи своей системы HarmonyOS с США

Компания Huawei до конца года собирается представить новую линейку флагманских смартфонов Mate 70. Кроме того, она планирует выпустить следующую версию операционной системы под названием HarmonyOS NEXT. В ней она собирается окончательно порвать все связи с системой Android и с угрозами со стороны США. Чтобы добиться этого, из системы необходимо удалить весь связанный с Android и Linux исходный код.

HarmonyOS NEXT может быть анонсирована в третьем квартале. В Twitter инсайдер под ником @olalatech1 пишет, что с этой системой Huawei достигнет полной независимости. Это даст возможность более широко распространять систему за пределами Китая.

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Главным преимуществом новой версии системы на аппаратах Huawei на основе собственных процессоров Kirin станет в три раза более высокая эффективность использования памяти по сравнению с Android. Как это принято сейчас, смартфоны будут поддерживать возможности искусственного интеллекта. Именно на них будет расходоваться меньше памяти, чем на Android. 

Конечно, популярность любой мобильной платформы зависит от набора приложений для неё. В Huawei это осознают и надеются добавить в систему около 4000 приложений. Это только первоначальные планы, а в дальнейшем компания собирается увеличить число приложений до 50000. Сначала система будет предлагаться только в Китае, а при успешном распространении отправится в другие регионы.

#huawei
Источник: wccftech.com
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