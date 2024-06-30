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Yamaha Серый
Huawei представляет смартфон Pura 70 Satellite SMS Edition
Компания Huawei выпустила специальную версию своего флагманского смартфона Pura 70, которая поддерживает отправку и получение сообщений через спутниковую связь.

В апреле этого года компания Huawei представила новую линейку флагманских смартфонов Pura 70, в которую вошли четыре модели. Старшие версии Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra уже получили поддержку спутниковой связи для отправки и получения сообщений в Китае. Теперь же производитель выпустил специальную версию - Pura 70 Satellite SMS Edition, которая во многом повторяет базовую модель, но также оснащена функцией спутниковой коммуникации.

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Новый Pura 70 Satellite SMS Edition получил 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2750 x 1256 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран защищен стеклом Kunlun второго поколения, которое обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.

Одним из ключевых отличий Pura 70 Satellite SMS Edition от базовой модели стала фронтальная камера. Новинка оснащена 13-мегапиксельным широкоугольным модулем, что позволяет делать более качественные портретные снимки по сравнению с 8-мегапиксельной камерой стандартного Pura 70.

Основная камера смартфона расположена в треугольном блоке на тыльной стороне корпуса. Она включает в себя 50-мегапиксельный главный сенсор, 13-мегапиксельный широкоугольный модуль и 12-мегапиксельный перископический телеобъектив. Это позволяет Pura 70 Satellite SMS Edition делать высококачественные фотографии в различных условиях съемки.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Kirin 9010, который сочетается с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт обеспечивает быструю подзарядку устройства.

Главной особенностью Pura 70 Satellite SMS Edition является поддержка спутниковой связи для отправки и получения текстовых сообщений. Это позволяет оставаться на связи даже в удаленных районах, где отсутствует сотовое покрытие. Данная функция будет особенно полезна для путешественников и любителей активного отдыха на природе.

Смартфон работает под управлением фирменной операционной системы Huawei HarmonyOS 4.2. Она обеспечивает плавную и отзывчивую работу устройства, а также предлагает широкий спектр функций и возможностей для пользователей.

Huawei Pura 70 Satellite SMS Edition будет доступен в нескольких цветовых вариантах. Ориентировочная цена новинки составит около 1200 евро. 

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