Huawei готовит четвёртый смартфон серии Enjoy 70

В декабре минувшего года компания Huawei анонсировала в Китае смартфон Enjoy 70 на процессоре собственного изготовления Kirin 710A. Модель Enjoy 70 Pro на чипе Snapdragon 680 последовала в январе. В феврале состоялся дебют Enjoy 70z на Kirin 710A. Теперь наступает очередь четвёртого представителя этой линейки под именем Enjoy 70s.

Данный смартфон оснащён панелью IPS LCD размером 6,75 дюйма. Дизайн обратной стороны напоминает о флагманских аппаратах линейки Huawei Pura 70. Разрешение экрана составляет 1600 x 720 при частоте обновления 90 Гц. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев, а также есть кнопка для запуска наиболее востребованных приложений. Эту кнопку можно назначать на разные действия по усмотрению пользователя.

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Спереди находится камера для селфи с разрешением 8 Мп. Разрешение основной задней камеры составляет 50 Мп, также есть камера макро 2 Мп. Аппарат работает под управлением операционной системы Huawei Harmony OS 4. Процессор здесь также собственного изготовления, модель Kirin 710A. Объём оперативной памяти равен 8 ГБ, хранилище 128 ГБ или 256 ГБ. Карты памяти microSD не поддерживаются.

Ёмкость батареи составляет 6000 мАч при мощности зарядки 22,5 Вт. Среди вариантов подключения двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C.

Стоимость разных конфигураций в Китае равна 1199 юаней ($165) и 1399 юаней ($190). Доступны чёрно-золотой, белый и синий цветовые варианты устройства.