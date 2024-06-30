Чип с новыми ядрами показал высокие результаты в одноядерном тесте Geekbench 5, которые сопоставимы с результатами ядер чипа Kirin 9000s.

Согласно утечке информации, компания Huawei ведет разработку новых ядер Taishan, что обещают значительное улучшение производительности в сравнении с ядрами чипа Kirin 9000s. Новая архитектура ядер, по словам информатора jasonwhoill, обладает высокой энергоэффективностью.

реклама

По предоставленной утечке информации, чип с новыми ядрами показал высокие результаты в одноядерном тестировании Geekbench 5, сравнимые с результатами ядер чипа Kirin 9000s.

Кроме того, существует информация о том, что Huawei готовится представить процессор Kirin для ПК созданный по архитектуре Taishan v130, который, как предполагается, будет соперничать с чипсетом M3 от Apple. По предыдущем отчетам, в будущих моделях Mate 70 может быть использован новый чипсет, отражающий эволюцию технологий Huawei.

Несмотря на все слухи и предположения, Huawei пока не подтвердила ни одной из них, поэтому следует отнестись к этой информации осторожно.