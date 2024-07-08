В следующих часах Apple Watch Series X не ожидается продвинутых медицинских функций

В честь десятилетия выпуска своих смарт-часов компания Apple может внести в модели следующего поколения ряд изменений. Планы у американского производителя были масштабные, но возникли технологические препятствия. Полного изменения дизайна не ожидается. Будут выпущены две модели, по размеру превосходящие Apple Watch Series 9 и почти дотягивающие до уровня Apple Watch Ultra.

Размеры экранов часов должны составлять 45 мм и 49 мм, а корпус станет тоньше на 15%. Журналист Марк Гурман рассказал, что часы сейчас известны под кодовыми именами N217 и N218. Насколько именно тонкими они будут, пока не сообщается.

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Несмотря на отсутствие масштабных изменений во внешнем виде, часы получат новый процессор. Поддержка Apple Intelligence с генеративным искусственным интеллектом в часах не ожидается. На это здесь не хватит оперативной памяти. Нейронный движок также может быть недостаточно мощным.

К сожалению, не стоит рассчитывать и на продвинутые функции отслеживания медицинских параметров. Производители носимых устройств стараются добавлять в них мониторинг артериального давления или апноэ во сне, но на этот раз часы таких возможностей не получат. Мониторинг давления в тестах показал себя не лучшим образом. Ведётся работа над мониторингом уровня глюкозы в крови, но она также ещё не завершена.