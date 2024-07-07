Хакеры научились воссоздавать контролируемые галлюцинации в виде насекомых и животных.

Эта уязвимость предоставляла сайтам возможность выводить на экран изображения пауков и мышей. В PC Gamer прокомментировали ситуацию, объяснив, что особенность была связана с встроенным в устройство браузером Safari. Злоумышленники настраивали браузер для трансляции пугающих объектов при открытии сайтов через новую гарнитуру.

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Источник изображения: Gazeta

Apple подчеркивает, уязвимость не представляла реальную угрозу для людей, но внезапное отражение пауков, мышей, летучих мышей создавала дискомфорт. Портилось настроение, пропадало вдохновение, было трудно сосредоточиться на конкретном деле. Специалисты добавили, все сайты можно настроить так, чтобы они демонстрировали разный контент на устройства.

Уязвимость, вселяющую страх пользователям, нашел независимый исследователь Райан Пикрен, его еще называют "белым хакером". В этом году он подробно рассказал о выявленной проблеме инженерам, и компания успешно устранила уязвимость в июньском обновлении ОС. В июле пользователи уже не сталкиваются с подобными неприятными ситуациями.