Патентная заявка Samsung рассказала об экране в умном кольце Samsung

На следующей неделе в Париже состоится мероприятие, где компания Samsung анонсирует ряд новых продуктов. При этом готовятся устройства, которое будет представлено значительно позже. В частности, патентная заявка показала, что у Samsung есть варианты смарт-кольца с другим дизайном. Эту заявку подали в Бюро по патентам и товарным знакам США в мае 2024 года.

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Изображение показывает, что умное кольцо получило плоскую сторону на внешнем слое, а внутренний слой остался круглым. На плоской стороне может располагаться экран, а на внутренней — датчики.

Экранов может быть два: на одном из них будут располагаться иконки приложений, на другом — контент при нажатии на иконку приложения. На изображении патентной заявки этого явно не показывается.

Дисплей может отображать информацию вроде статистики физической активности и частоты сердечных сокращений, без необходимости обращаться к смартфону. Также может быть информация о входящих звонках и уведомлениях.

Внутренний объём у нового кольца больше по сравнению с кольцом первого поколения. Это может означать более крупные аккумуляторы или большее число датчиков.

Патентная заявка сообщает, что новое кольцо будет поддерживать измерение кожно-гальванической реакции (GSR), уровня кислорода в крови (SPO2), фотоплетизмограммы (PPG) и электрокардиограммы (ECG). Также будут датчик температуры, акселерометр и сканер отпечатков пальцев.

Кольцо Samsung по-прежнему будет связываться со смартфоном; подключение должно осуществляться через Bluetooth. Также могут поддерживаться стандарты Wi-Fi, NFC и MST (магнитная безопасная передача).

Кольцо может быть предложено в нескольких размерах. В Южной Корее будет 27 размеров, в США — 65 размеров. Пока разработка находится на раннем этапе.