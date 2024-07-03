Samsung может готовить два флагманских смартфона вместо трёх

В начале следующего года компания Samsung собирается выпустить линейку флагманских смартфонов Galaxy S25. До этого остаётся более полугода, но утечки информации появляются регулярно. В частности, сообщалось, что стандартная версия Galaxy S25 получит аккумулятор такой же, как в S24.

Также говорилось, что будут обновлены три из четырёх камер Galaxy S25 Ultra. Основная камера может получить разрешение 200 Мп благодаря новому сенсору ISOCELL HP2.

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Широкоугольная камера должна получить сенсор JN1 размером 1/2,76 дюйма и разрешение 50 Мп. Телеобъектив с трёхкратным зумом получит сенсор ISOCELL размером 1/3 дюйма. Естественно, ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 4 и поддержка функциональности искусственного интеллекта.

Во всех утечках отсутствует упоминание модели Galaxy S25 Plus. Последняя информация говорит, что Samsung может отказаться от неё, чтобы упростить покупателям выбор.

Galaxy S25 Ultra должен стать самым тонким аппаратом своей категории с момента появления Note20 Ultra. Стандартный аппарат должен получить модельный номер SM-S931B/DS, тогда как версия Ultra будет иметь модельные номера в разных странах SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N и SM-S9380.