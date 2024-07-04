Стали известны все характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Меньше недели остаётся до проведения мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 10 июля в Париже. В преддверии этого события известный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, которые в полной мере позволяют познакомиться с их внешним видом.

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Также были названы все возможные характеристики этих устройств. Естественно, что модель Galaxy Z Fold 6 тоньше и легче прежнего. У неё будет обновлённый внешний вид с более острыми углами.

Программный интерфейс Samsung Galaxy получит поддержку искусственного интеллекта, в том числе Samsung Notes. Будут поддерживаться переводы с языка на язык в реальном времени. На устройстве Galaxy Z Fold 6 доступен поиск Google Circle.

Показаны камеры Galaxy Z Fold 6. Сзади их три: основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп и телеобъектив с оптическим зумом на 10 Мп. Такое же разрешение у передней камеры на внешнем экране, а под складным экраном есть камера на 4 Мп. Искусственный интеллект будет помогать повышать качество изображения и обрабатывать фотографии.

Galaxy Z Fold 6 станет прочнее за счёт уменьшения размера шарнира. Используется улучшенная алюминиевая рамка и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Также можно отметить наличие защиты от пыли и влаги IP48 вместо прежнего рейтинга IPX8.

Внешний экран будет размером 6,3 дюйма, складной — 7,6 дюйма. Z Fold 6 весит 239 г, тогда как предшественник весит 253 г. В сложенном состоянии толщина корпуса составляет 12,1 мм, в раскрытом — 5,6 мм. Ёмкость аккумулятора останется 4400 мАч.