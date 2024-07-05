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Приложение Google Photos скачали из магазина Play Store 10 млрд раз
За 4 года Google Photos скачали 5 млрд раз

Представленное в 2015 году приложение Google Photos стало одним из наиболее популярных у американской компании. Это настоящий центр работы с пользовательскими изображениями и видео, мимо которого не проходит большинство обладателей Android-устройств. Сюда отправляются отснятые фотографии и видеоролики, которые можно редактировать, применять к ним фильтры, использовать функции искусственного интеллекта вроде Magic Editor и Magic Eraser.

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Конечно, львиная доля от 10 млрд установок приходится на предустановленные на устройствах приложения. Это началось с 2017 года, хотя аппараты вроде OnePlus, Oppo, Xiaomi и даже Samsung имеют другое приложение по умолчанию. Обширный выбор функциональных возможностей и достаточно большой объём бесплатного дискового пространства привлекают пользователей к Google Photos.


Приложение стало десятым у Google, которое достигло 10 млрд скачиваний. В начале 2024 года до этого показателя добралось приложение Google Диск. Сюда же входят Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Google App и сервисы вроде Play Services, Speech Services и Android Accessibility Suite.


#google
Источник: 9to5google.com
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