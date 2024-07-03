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Google Chrome на Android сможет читать статьи вслух без доступа в интернет
Для чтения сайтов в браузере Chrome не нужно будет смотреть на экран

В браузере Google Chrome на платформе Android может появиться расширение функциональности под названием «Чтение вслух». Новая возможность позволит читать статьи без доступа в интернет.

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Пока данная настройка активируется флагом. Сама по себе функциональность «Чтение вслух» уже давно существует в браузере. Эта же функция применяется в приложении поиска Google на Android и iOS.

Другой флаг называется «Чтение вслух в фоновом режиме» и представляет собой расширение браузера. Именно он даёт возможность программе читать текст без подключения к интернету.

Пользователи могут выбрать текст на странице, чтобы прослушать его вслух. На ПК эта функция перестаёт работать, если открывается другая вкладка. На Android нужно открыть страницу, нажать на кнопку с тремя точками и выбрать опцию «Слушать статью». Можно перематывать на 10 секунд вперёд и назад, а также менять скорость воспроизведения.

Всё это работало только при наличии доступа в интернет и когда вкладка была активной. Теперь эти требования не являются обязательными. Обновление Chrome должно принести эту возможность в финальный вариант браузера в ближайшие недели.

#google #android #chrome #браузеры
Источник: androidcentral.com
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