Несмотря на амбициозные цели, достичь "нулевых выбросов" к 2030 году, в настоящий момент компания лишь с каждым годом увеличивает объёмы выбросов.

Google имеет амбициозные планы в сфере энергетики, намереваясь достижения "нулевых выбросов" во всех своих операциях к 2030 году. Однако, последний экологический отчет компании показывает, что эта цель может быть недостижима из-за растущего спроса на энергию со стороны искусственного интеллекта.

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В отчете Google за 2024 год представлена стратегия компании по потреблению энергии и устойчивому развитию. Несмотря на стремление компании к сокращению выбросов парниковых газов, отчет свидетельствует о увеличении выбросов на 48 процентов с 2019 года.

Только в 2023 году деятельность Google привела к выбросу углекислого газа в размере 14,3 миллионов тонн в эквиваленте CO2, что на 13 процентов больше, чем в 2022 году. По мнению директора по устойчивому развитию Google Кейт Брандт и старшего вице-президента по обучению и устойчивому развитию Бенедикта Гомеша, рост в основном обусловлен увеличением потребностей в электроэнергии центров обработки данных компании.

Google давно является важным участником в операциях центров обработки данных, что стало еще более заметным с ростом использования искусственного интеллекта в последние годы. Обучение алгоритмов машинного обучения и предоставление услуг искусственного интеллекта требуют обширных центров обработки данных, оснащенных множеством аппаратных ускорителей. Кроме того, современные чипы ИИ потребляют огромное количество энергии.

Однако, Брандт и Гомеш остаются оптимистами относительно воздействия искусственного интеллекта. Несмотря на значительный вклад этой технологии в углеродный след Google, она также обещает оптимизировать использование оборудования и предложить новаторские решения для проблем в области энергетики. Google подчеркивает, что искусственный интеллект должен масштабироваться ответственно для того, чтобы "ускорить действия в борьбе с изменением климата", минимизируя его негативное воздействие на окружающую среду.

Алгоритмы искусственного интеллекта требуют мощного оборудования и значительного энергопотребления, однако они также могут способствовать снижению общего энергопотребления или оптимизации вычислительных задач для более эффективных процессов в различных технологических сервисах. Google остается верным своему обещанию достигнуть нулевых выбросов к 2030 году, однако, признает наличие неопределенностей.