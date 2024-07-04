Батареи электромобилей в будущем могут заряжаться быстрее, стать долговечнее и безопаснее, повысить запас хода

Популярность электромобилей постепенно растёт, но до полного проникновения в массы им ещё далеко. Мешает этому ряд недостатков данного вида транспорта. Речь идёт об ограниченном запасе хода, долгой зарядке и безопасности. Разработанная Geely Auto Group, которой принадлежат Volvo, Polestar и Lotus, новая технология имеет шанс устранить эти проблемы.

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Была разработана новая батарея с короткими ячейками. Её можно применять в любых автомобилях, от Ford F-150 Lightning до Kia EV9. Используется диафрагма высокой прочности, термостойкости и устойчивости к нагреву. Высокостабильный сепаратор с безопасными электродами также вносит вклад в надёжность. Технология самослияния применяется на поверхности электродов, чтобы избавиться от коротких замыканий. Если даже батарею пробить, слой из алюминиевой фольги создаёт вокруг изоляцию.

Все эти меры предосторожности будут кстати, если автомобиль попадёт в аварию, предотвращая агрессивные возгорания. Модель Chevy Bolt EV отзывалась из-за подобных опасений, как и Jaguar I-Pace. Новая батарея была протестирована в шести экстремальных условиях, в том числе при коррозии морской водой.

Другой проблемой электромобилей является невысокая скорость зарядки, особенно на холоде. Новые технологии предлагают длинные тонкие нанотрубки из углерода, ускоряя зарядку за счёт более быстрой передачи ионов. Если батареи с длинными ячейками от 10% до 80% заряжаются за 26 минут, то теперь хватит 17 минут и 4 секунд.

Выросла разрядная ёмкость и запас хода при пониженной температуре. У батареи с длинными ячейками ёмкость при низких температурах уменьшается до 78,96%, а здесь только до 90,54%.

Общий срок службы батареи может вырасти до 50 лет при поддержке 3500 полных циклов заряда. Современные батареи теряют 20% ёмкости за 10 лет, что плохо сказывается на финансах и экологии. Если новая технология попадёт на рынок по доступной цене, электромобили от этого только выиграют.