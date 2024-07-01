Американские граждане разочаровываются в новомодном виде транспорта, так как не верят, что соответствующая инфраструктура когда-либо достигнет приемлемых масштабов

Согласно опросу Pew Research Center, доля американцев, в серьез рассматривающих приобретение электромобиля, за последний год значительно сократилась, упав на 9%. В США — это первый случай снижения темпов роста с середины 2020 года.

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В качестве причины 72% граждан США указывают на высокие первоначальные вложения в покупку электромобиля, по сравнению с приобретением ТС, работающего на бензине. Все же, среднестатистический электрокар по-прежнему стоит не дешево.

Несмотря на то, что электричеством "заправляться" дешевле, чем топливом на углеводородах, мнения американцев на этот счет разделились. 36% респондентов уверены в наличии здесь экономии, 28%, наоборот, полагают, что переплачивают, а оставшиеся 32% считают затраты примерно равными.

Широко освещенные в СМИ проблемы с надежностью электромобилей также не прошли незамеченными. Теперь около половины жителей США заявляют о более низкой надежности данного типа транспорта, относительно привычного бензинового. С 2021 года этот показатель вырос на 16%. Только 9% опрошенных говорят об обратном, а 38% не замечают разницы.

Отсутствие достаточного количества зарядных станций стало наиболее существенным фактором, препятствующим более широкому распространению электромобилей на дорогах. Данный фактор значительно ограничивает удобство от владения последними. Более половины американцев, а именно 56%, не совсем убеждены, что в США вообще смогут построить необходимую инфраструктуру.