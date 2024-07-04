Продажи автомобилей Toyota выросли после решения выпускать больше гибридов

Компания Toyota пошла на риск, когда решила не заниматься исключительно электромобилями и продолжать выпускать модели с бензиновыми и гибридными двигателями. Такое решение многие критиковали, но японский автопроизводитель выбрал свой путь к достижению углеродной нейтральности. Там посчитали, что покупатели должны получить право выбирать, какие варианты автомобилей им нравятся больше.

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В итоге это решение оказалось оправданным. В первой половине года продажи Toyota были на высоте. Бренды Toyota и Lexus вместе предлагают 29 электрифицированных вариантов, превосходя в этом любого другого автопроизводителя. Речь идёт не только о чистых электромобилях, но также о гибридах и подключаемых гибридах.

Toyota показала рост продаж во втором квартале на 9,2% и рост в первом полугодии на 14,7%. За июнь продажи электрифицированных моделей выросли на 69,8%, на их долю пришлось 45,3% общего объёма продаж автомобилей Toyota.

В июне многие модели Toyota показали лучшие результаты продаж в истории. Среди них полностью электрический bZ4x, а также гибридные Camry, Corolla, Corolla Cross, Grand Highlander и Tundra. Есть в этом списке и автомобили с бензиновыми двигателями, в том числе Sequoia и Crown.

Неплохо идут дела и у Lexus. Во втором квартале рост продаж составил 9,3%, в первом полугодии — 11,9%. За июнь продажи электрифицированных автомобилей увеличились на 33,7%, на их долю пришлось 35,9% от общего объёма продаж.

В июне у Lexus лучше всего продавались гибридные ES, NX, RX и TX, подключаемые гибриды NX, RX и TX, полностью электрический RZ и бензиновый TX. Как и у Toyota, результаты между разными типами двигателей распределены примерно поровну. Таким образом, дав возможность выбора, японский производитель только выиграл.