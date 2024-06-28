По стопам Tesla.

У крупнейшего автопроизводителя в мире дела на крупнейшем рынке мира идут не очень гладко, если в одной фразе охарактеризовать положение Toyota Motor в Китае. Продукцию для местного рынка японская компания выпускает силами двух совместных предприятий с китайскими партнёрами, для Китая даже разработаны отдельные модели электромобилей, для их выпуска Toyota с кооперировалась с близкой по духу компанией BYD, но японской корпорации не дают покоя лавры Tesla, которая зашла на китайский рынок без обязательств по созданию совместных предприятий с местными партнёрами. Как отмечает Bloomberg, сейчас Toyota Motor пытается договориться с властями Шанхая, чтобы построить в окрестностях города полностью контролируемое предприятие, на котором будут выпускаться модели Lexus с электродвигателями.

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Источник изображения: Lexus

В принципе, люксовая марка японского гиганта давно уже обзавелась гибридными модификациями каждой модели, но есть вероятность, что на китайском предприятии Toyota попытается выпускать и «чистокровные» электромобили для местного рынка. Чтобы получить право единолично владеть новым предприятием, ей потребуется разрешение центральных властей Китая, и пока сложно сказать, насколько велики шансы его получить. Ясно лишь, что Toyota претендует не только на полный контроль над предприятием по примеру Tesla, но и некоторые налоговые послабления, которые могли бы сделать продукцию марки Lexus более конкурентоспособной в Китае. Несмотря на некоторый консерватизм руководства Toyota в отношении гибридных силовых установок, продукцию Lexus она собиралась переводить на чистую электротягу ускоренными темпами.