Toyota в рамках своего сотрудничества с автопроизводителем GAC намерена выпустить свой первый электромобиль с технологией беспилотного вождения.

Японский производитель автомобилей Toyota, отстающий в гонке производства электромобилей и развития технологий беспилотного вождения, намерен наверстать упущенное в течение следующих трёх лет. Компания объявила о выпуске нового электрического внедорожника Bozhi 3X в Китае в 2025 году в рамках своего сотрудничества с автопроизводителем GAC. Этот внедорожник будет оснащён передовой системой беспилотного вождения от компании Momenta, которая уже доказала свою технологичность и безопасность в партнёрстве с Mercedes-Benz.

Bozhi 3X станет первым электромобилем Toyota, оснащённым технологией беспилотного вождения.

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Новая система автономного вождения от Momenta будет способна управлять автомобилем как на шоссе, так и в городских условиях, а также самостоятельно припарковать автомобиль.

Вначале Bozhi 3X и его система беспилотного вождения будут доступны только в Китае, но позже могут появиться и на других рынках.

Toyota также объявила об обновлении своего электрического кроссовера bZ4X в период с 2026 по 2027 год.



