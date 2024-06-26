реклама
Совсем недавно в России появился новый компактный кроссовер Toyota Raize, который пока мало знаком отечественным автолюбителям. Тем не менее, этот автомобиль уже успел вызвать интерес благодаря своей доступной стоимости. В базовой комплектации E Raize можно приобрести всего за 2 047 000 рублей – цена, которая сопоставима с топовой версией российской LADA Vesta Cross.
За эти деньги покупатель получает небольшой кроссовер длиной всего 3995 мм и шириной 1695 мм, но при этом оснащенный широким набором современного оборудования. В базовую комплектацию E входят такие опции, как датчики контроля давления в шинах, тканевая отделка салона, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, задний парктроник, климатическая установка, мультифункциональный руль и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также автомобиль комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными дисками.
Стоит отметить, что новый Toyota Raize поставляется в Россию в праворульном исполнении по цене от 2 047 000 рублей, так как производится на заводе в Японии. Для покупателей, предпочитающих классическую компоновку, доступна и леворульная версия кроссовера, которая предлагается по разным ценам, которые зависят от комплектации авто: с аналогичным двигателем – 2 320 000 рублей, с 1,0-литровым 98-сильным турбомотором и той же коробкой передач – 2 500 000 либо 3 000 000 рублей (цены на данную модель в Краснодаре и Тюмени соответственно, приведенные изданием «Автоновости дня»).