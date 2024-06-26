В Россию привезли новый компактный кроссовер Toyota Raize, который может стать достойной альтернативой многим китайским моделям благодаря своей доступной цене, начинающейся от 2,05 млн рублей. Этот небольшой японский автомобиль оказался даже дешевле некоторых комплектаций отечественной LADA Vesta.





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Совсем недавно в России появился новый компактный кроссовер Toyota Raize, который пока мало знаком отечественным автолюбителям. Тем не менее, этот автомобиль уже успел вызвать интерес благодаря своей доступной стоимости. В базовой комплектации E Raize можно приобрести всего за 2 047 000 рублей – цена, которая сопоставима с топовой версией российской LADA Vesta Cross.

За эти деньги покупатель получает небольшой кроссовер длиной всего 3995 мм и шириной 1695 мм, но при этом оснащенный широким набором современного оборудования. В базовую комплектацию E входят такие опции, как датчики контроля давления в шинах, тканевая отделка салона, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, задний парктроник, климатическая установка, мультифункциональный руль и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также автомобиль комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Стоит отметить, что новый Toyota Raize поставляется в Россию в праворульном исполнении по цене от 2 047 000 рублей, так как производится на заводе в Японии. Для покупателей, предпочитающих классическую компоновку, доступна и леворульная версия кроссовера, которая предлагается по разным ценам, которые зависят от комплектации авто: с аналогичным двигателем – 2 320 000 рублей, с 1,0-литровым 98-сильным турбомотором и той же коробкой передач – 2 500 000 либо 3 000 000 рублей (цены на данную модель в Краснодаре и Тюмени соответственно, приведенные изданием «Автоновости дня»).



