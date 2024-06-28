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Дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree за 3 дня купили 5 млн раз
Elden Ring Shadow of the Erdtree становится одним из лучших игровых дополнений

21 июня состоялся релиз дополнения популярной РПГ Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. В течение трёх дней после начала продаж его купили свыше 5 млн раз, а к настоящему моменту это число может оказаться ещё более значительным.

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Расширение принесло в игру область под названием Realm of Shadow, новых игровых противников и боссов, новые виды оружия и стили рукопашного боя, заклинания и доспехи. В результате на сайте Metacritic игра получила самую высокую оценку среди дополнений, по мнению критиков. Геймеры оценили дополнение не так высоко, и в Steam его рейтинг «В основном положительные», хотя в момент начала продаж он был ещё ниже — «Смешанные». Игроки недовольны ростом сложности противников и боссов. Производительность игры также оставляет желать лучшего.


Первое обновление для дополнения было выпущено 26 июня с целью исправить имеющиеся недостатки. Здесь корректируется баланс сражений в начале игры, повышаются уровни атаки и защиты при нахождении предметов Shadow Realm Blessings. На поздних этапах игры проблем у геймеров по-прежнему будет много.

#игры #elden ring
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