Samsung представила сразу три сенсора ISOCELL GNJ для мобильных камер.

Компания Samsung входит в число ведущих производителей сенсоров для камер смартфонов. На этот раз она представила сразу три сенсора. Один из них может войти в состав основных камер аппаратов Galaxy S25 и S25 Plus.

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Одним из них является сенсор ISOCELL HP9 с разрешением 200 Мп, а другими ISOCELL JN5 и ISOCELL GNJ по 50 Мп. Именно последний привлекает основное внимание.

Размер этого сенсора составляет 1/1,57 дюйма, тогда как размер сенсоров в основных камерах S24 и S24 Plus равен 1/1,56 дюйма. Размер пикселей равен 1 мкм.

Размер сенсоров и пикселей в основных камерах флагманов Samsung не меняется с 2022 года. В следующем году также ожидается основная камера 50 Мп, значительных изменений быть не должно.

Есть некоторые малозначительные новшества, вроде антиотражательного слоя и улучшенного материала изоляции пикселей. В результате будет улучшен захват света, будет меньше бликов, вырастет точность теней и цветопередачи.

Сенсор должен стать эффективнее на 29% в режиме предварительного просмотра и на 34% в процессе записи видео 4K/60fps.

Другой сенсор ISOCELL HP9 относится к телеобъективам с разрешением 200 Мп. Он уже применяется в составе аппарата vivo X100 Ultra с перископической камерой с зумом 3,7x. Размер этого сенсора составляет 1/1,4 дюйма при размере пикселей 0,56 мкм. Захват света улучшен на 12%, контраст автофокуса на 10%. Связывание пикселей 16 в 1 повышает качество съёмки при слабом освещении. Это даёт возможность получать снимки как с сенсора 12 Мп с размером пикселей 2,24 мкм.

Здесь поддерживается внутрисенсорный зум в 2 или 4 раза и до 12-кратного зума при использовании как 3-кратного телеобъектива.

Последним сенсором является ISOCELL JN5 на 50 Мп. У него размер 1/2,76 дюйма при размере пикселей 0,64 мкм. Здесь предлагаются изменения в HDR и автофокусе, включая технологию двойного наклона (DCG) для HDR одного кадра и технологию автофокуса Super Quad Phase Detection.

Небольшой размер позволяет использовать этот сенсор в основных камерах, широкоугольных, телеобъективах и передних камерах. Здесь поддерживается внутрисенсорный зум в 2 раза при использовании в качестве основной камеры и до 6-кратного зума при использовании как телеобъектива с 3-кратным увеличением.