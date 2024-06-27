Chrome 126 на планшетах получил ряд изменений

Компания Google обновила браузер Chrome 126 для мобильных устройств под управлением систем Android и iOS. Среди прочего был изменён стиль адресной строки, выполненный в духе дизайна Material You для планшетов.

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До сих пор адресная строка занимала экран от края до края. Теперь она превратилась в колонку со скруглёнными углами и позволяет всегда видеть сайт под раскрывающимся меню.

К настоящему моменту действия Chrome Actions уже давали возможность быстрого доступа к настройкам и разным частям браузера. Теперь они отображаются в списках местных организаций в результатах поиска. Например, если искать определённый ресторан, можно увидеть иконки для звонка, получения маршрутов и просмотра отзывов. На Android это уже доступно, а на iOS будет осенью.

Другой тип иконок выделит сайты, на которые пользователи часто заходят через поиск. Эти сайты будут отображаться выше в результатах поисковых запросов. В версии на iOS появились предложения часто встречающихся поисковых запросов. Наконец, добавлена карта проходящих в настоящее время спортивных мероприятий в ленту Discover на странице новой вкладки Chrome на Android и iOS.