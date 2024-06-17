В браузере Google Chrome есть даже ручное управление воспроизведением

Если вы пользуетесь iPhone, то наверняка знакомы с функцией чтения страницы в Safari, с помощью Siri вы можете прослушать содержимое веб-страницы, на которой находитесь. Теперь Chrome для Android добавляет аналогичную функцию. Эта новая опция позволяет читать вслух содержимое просматриваемых веб-сайтов.

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Функция чтения вслух в Chrome для Android пока доступна не на всех страницах в интернете. Однако лучше всего она работает на страницах с большим количеством текста. Чтобы воспользоваться этой функцией, просто зайдите на сайт, который вы хотите, чтобы браузер читал вслух, затем нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите опцию "Прочитать эту страницу" или "Прослушать эту страницу", поскольку все находится в стадии тестирования, вы можете просмотреть ее в обоих вариантах.

После этого появится мини-плеер с индикатором прогресса и возможностью воспроизведения/паузы. Вы также сможете перемотать 10 секунд вперед или назад. В нижних углах вы найдете две различные опции: слева вы можете увеличить скорость воспроизведения аудио - вы можете выбрать скорость от 0,8 до 4X, а справа находится меню с тремя точками, при нажатии на которое открываются две новые опции: "Голос" и "Выделение текста и автопрокрутка".

Вы можете выбрать опцию "Голос", чтобы установить голос, которым функция преобразования текста в речь (TTS) будет читать содержимое сайта. Опция "Выделение текста и автопрокрутка" позволяет отметить текст, который функция TTS читает в данный момент, и, при желании, продолжить прокрутку страницы до тех пор, пока функция не прочитает последнее слово на веб-странице.

Поскольку Google постепенно внедряет эту функцию в Chrome версию 125, может пройти некоторое время, прежде чем вы увидите ее на своем устройстве. Наберитесь терпения, если вы еще не получили ее.

К счастью, компания Google начала публично внедрять эту функцию, правда, пока только в Chrome для Android. Вероятно, в ближайшем будущем она станет доступна и в настольной версии.

Новая функция Chrome для Android - это интересное дополнение, которое облегчает доступность и улучшает качество просмотра веб-страниц, позволяя пользователям прослушивать их содержание без необходимости читать самостоятельно. Это особенно полезно для людей с ослабленным зрением или для тех, кто предпочитает слушать аудиоконтент, занимаясь другими делами. Благодаря этой функции Chrome продолжает расширять свои возможности и позиционирует себя как универсальный и доступный инструмент для всех типов пользователей.