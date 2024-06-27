Google возвращает в поиск разделение на страницы

Компания Google приняла решение отказаться от непрерывной прокрутки на странице с результатами поисковых запросов на компьютерах и мобильных устройствах. Как и было прежде, на странице внизу будет отображаться панель навигации.

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Нововведение было представлено в мобильном поиске в октябре 2021 года, а на компьютерах — в декабре 2022 года. Похоже, что бесконечная прокрутка оказалась не самым удачным решением. В Google полагают, что разделение на страницы даёт возможность быстрее отображать результаты поиска. К тому же непрерывная прокрутка не повысила уровень удовлетворённости пользователей.

На компьютерах внизу страницы теперь будет отображаться уже давно известная кнопка «Далее». На мобильных устройствах кнопка называется «Больше результатов». Внешне изменения малозначительные, зато их последствия будут весомыми. В первую очередь они скажутся на сайтах, которые находятся в конце первой страницы поисковых результатов или в начале второй. Трафик у них может стать меньше, поскольку некоторым пользователям может быть лень лишний раз нажать на кнопку мыши или на экран для перехода на вторую страницу.

Google вносит изменения в поиск в связи с применением искусственного интеллекта. В мае компания начала тестировать создаваемые ИИ краткие изложения результатов поисковых запросов. Также недавно появился режим с демонстрацией только веб-ссылок.

Ведутся эксперименты и с обзорами на основе ИИ. С января их стало меньше, но они оказались более подробными.