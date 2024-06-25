Последняя версия приложения Google Device Health Services работает над созданием более наглядных предупреждений для Pixel.

Когда речь заходит о перегреве, телефоны Android активно принимают необходимые меры с помощью встроенных функций, помогающих предотвратить перегрев телефона. Пользователи получают предупреждения о проблеме перегрева, и телефоны Pixel, особенно интеллектуальные, замедляют некоторые функции телефона, например скорость зарядки, а в случае перегрева телефон автоматически отключается, чтобы избежать серьезных повреждений. Теперь в устройстве появится новая функция, которая позволит предотвратить ее появление.



Даже если устройства Pixel предупреждают о том, что телефон нагревается, шагов по уходу за ним, а также автоматического охлаждения должно быть достаточно. Однако Google, похоже, не остановилась на достигнутом: теперь она работает над тем, чтобы сделать предупреждения для телефонов Pixel еще более подробными. Как сообщает Android Authority, компания внедряет в телефоны Pixel новую функцию под названием "Адаптивное тепло", которая не требует обращения к веб-браузеру, чтобы понять, что происходит с вашим телефоном. Было предсказано, что эта функция может появиться в будущем, согласно APK teardown.



В версии 1.23.0.638152889 приложение Device Health Service будет предлагать более подробную информацию и быстрее принимать необходимые меры предосторожности. Она будет включать в себя уведомление "Телефон нуждается в охлаждении", а также предупреждать о снижении производительности. Предуведомление активируется с помощью сервиса измерения заряда батареи, который выдает уведомление, когда температура телефона достигает 49 градусов по Цельсию или 120 градусов по Фаренгейту. Оно предлагает пользователям избегать попадания прямых солнечных лучей на телефон и закрыть приложения, которые требуют больше времени для обработки данных и работы от аккумулятора, например, графически насыщенные игры.



Предупреждающий знак также содержит кнопку "See Care", которая подробно описывает действия, предпринимаемые операционной системой телефона для охлаждения устройства. Она даже предлагает способы, которыми пользователи могут помочь в решении проблемы. Если вы не хотите знакомиться с обширной информацией, нажмите кнопку "Убрать", и диалоговое окно будет закрыто. Если вы нажмете на опцию "Узнать больше", вы попадете на страницу поддержки Google. Компания также поделится советами о том, как пользователи могут помочь в решении проблемы перегрева.



С помощью функции Adaptive Thermal телефон будет каждые 5 минут проверять, не требует ли температура батареи охлаждения. В экстремальной ситуации, когда температура устройства достигнет 52 градусов Цельсия (126 по Фаренгейту), Pixel перейдет в аварийное состояние. Если температура телефона достигнет 55 градусов Цельсия (131 по Фаренгейту), появится диалог предварительного отключения, сообщающий пользователям, что телефон будет выключен через 30 секунд из-за опасного уровня температуры.



Возможно, подробные предупреждения о перегреве не будут выпущены для устройств Pixel в публичной версии, а появятся в виде обновления на стороне сервера.