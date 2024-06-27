Твердотельные накопители последнего поколения избавятся от активного охлаждения

До настоящего момента твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 выпускались только с контроллером Phison E26. Скорость последовательного доступа к данным у них превосходит 12 ГБ/с, но ради этого приходится терпеть высокий уровень нагрева и расхода энергии. Под нагрузкой такие накопители потребляют свыше 11 Вт, и им требуется активное охлаждение. Не каждый владелец компьютера готов пойти на это.

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Теперь начинают распространяться новые контроллеры SiliconMotion SM2508, накопители с которыми должны появиться до конца года. Сохранив высокую скорость передачи данных, этот контроллер позволит снизить энергопотребление. Он производится по техпроцессу TSMC N6, в результате чего его пиковая мощность составляет 3,5 Вт, а у всего накопителя — 7 Вт.

Контроллер способен обеспечивать последовательную скорость чтения и записи до 14,5 ГБ/с и 14 ГБ/с соответственно, а производительность чтения и записи случайных блоков данных — до 2,5 млн IOPS. За обработку данных отвечают четыре ядра Arm Cortex-R8. Используется стандартная DRAM вместо флэш-памяти NAND для работы с задачами с низкой задержкой.

Проблема кроется разве что в том, что для получения максимальных скоростей нужно пользоваться одним накопителем. Перемещение данных между разными накопителями происходит медленнее.