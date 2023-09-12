Производитель SSD SiliconMotion ожидает, что первые ноутбуки с твердотельными накопителями от компании с поддержкой подключения по шине нового поколения PCI-e 5.0 появятся в конце 2024

Информация поступила от менеджера по продукции SiliconMotion Лю Яорена, который утверждает, что первые ноутбуки с твердотельными накопителями компании с поддержкой подключения PCIe Gen5 поступят в продажу к концу 2024 года. Микроконтроллеры памяти SM2508 обеспечат поддержку более быстрых устройств хранения данных.

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SiliconMotion SM2508 — это микроконтроллер памяти следующего поколения PCIe Gen5, который будет конкурировать с Phison E26, предлагая скорость передачи данных до 14 ГБ/с, 2,5 миллиона операций ввода-вывода в секунду и поддержку 3D TLC/QLC NAND. За этими высокопроизводительными SSD-контроллерами также последуют массовые решения, но, похоже, что компании сначала сосредоточатся на сегменте high-end, что также произошло с запуском на ПК.

Также были подтверждены дополнительные спецификации, такие как то, что контроллер SM2508, использующий 6-нм узел от TSMC и оснащенный двухъядерным процессором ARM Cortex R8 для вычислительных операций внутри самого контроллера. Контроллер памяти также будет работать с TDP всего 3,5 Вт, что может сделать его одним из наиболее эффективных решений на рынке и прекрасным поводом для его использования в ноутбуках без особого ущерба для производительности. Твердотельные накопители PCIe Gen5 обеспечивают почти вдвое большую скорость, чем существующие твердотельные накопители Gen4, но имеют недостаток — более высокую теплоотдачу, поэтому будет интересно посмотреть, как производители ноутбуков с этим справятся.

Уже существует несколько ноутбуков, например, серия MSI 2023, оснащенная SSD-накопителем, совместимым с PCIe Gen5. Вы можете подключить к этим слотам твердотельный накопитель Gen5, но помните, что большинство решений Gen5 оснащены большими радиаторами, которые могут быть несовместимы с корпусом ноутбука.

Что касается процессоров, ожидается, что некоторые высокопроизводительные модели на архитектурах Intel Meteor Lake и Raptor Lake Refresh , которые также будут выпущены позднее этой осенью, будут использовать эти решения для хранения данных следующего поколения.























