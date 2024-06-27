Обновление Windows 11 KB5039302 расширяет возможности системы

25 июня компания Microsoft представила обновление системы Windows 11 под номером KB5039302. Здесь содержится ряд усовершенствований, описанных в журнале изменений.

Представлена карточка с рекомендациями игр из «Game Pass». Она находится на основной странице приложения «Параметры». Это относится как к редакциям Home, так и Pro. Карточка показывается, если выполнен вход в аккаунт Microsoft и если вы являетесь активным геймером.

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Другой новинкой является поддержка Emoji 15.1. Доступна поддержка разных форм в стиле символов Unicode и ряд смайлов.

На панель задач была возвращена кнопка «Показать рабочий стол». Её можно убрать, нажав на панель задач правой кнопкой мыши и открыв команду меню «Параметры панели задач».

Если говорить об изменениях в Проводнике, появилась возможность в контекстном меню создавать файлы форматов 7-Zip и Tape Archive (TAR). Нажав правой кнопкой мыши на файл, можно открыть опцию «Сжать в файл» и задействовать форматы вроде gzip, bzip2 и других.

В дополнительных параметрах есть мастер сжатия для выбора форматов и указания других настроек. Можно применять разные типы сжатия и добавлять многочисленные файлы в архивы. Можно выбирать уровень сжатия и указывать типы данных для каждого архива.

Ещё теперь есть возможность копировать файлы из окна «Поделиться» в Windows.

Начинается развёртывание менеджера аккаунтов в меню «Пуск». Благодаря этому можно будет проще управлять настройками аккаунта.

Были исправлены проблемы в работе приложения «Ножницы», где при записи видео был искажённый звук. Ещё исправление затрагивает безопасное извлечение USB-устройств.