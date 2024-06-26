Microsoft уже в курсе и исправит ошибку в одном из следующих обновлений.

Как сообщает ресурс Windowslatest, из-за курьезного бага операционная система Windows 11 начинает настойчиво предлагать пользователю изменить часовой пояс, буквально «бомбардируя» его соответствующими уведомлениями. При этом не важно, что именно выберет человек — согласится он или откажется, в дальнейшем ОС продолжит присылать уведомления. Их число может исчисляться десятками в день, что весьма раздражает.

реклама

По информации журналистов, первые сообщения о проблеме начали появляться на тематических форумах и в социальных сетях в начале июня 2024 года. Корпорации Microsoft уже известно об ошибке, и она выпустит исправление в одном из ближайших обновлений. К сожалению, как показывает практика, апдейты для Windows 11, исправляя одни баги, часто приносят за собой другие. Например, обновления часто «ломают» панель задач и «Проводник». А один из недавних апдейтов безопасности и вовсе может приводить к неработоспособности встроенного в операционную систему приложения для работы с фотографиями. Многие опытные пользователи советуют отключать автоматическую установку обновлений и инсталлировать апдейты с задержкой в несколько недель, чтобы уменьшить вероятность столкнуться с неприятными багами.