Intel Lunar Lake Core Ultra 200V проверили на производительность и энергоэффективность

Выходящий в скором времени процессор Intel Lunar Lake Core Ultra протестировали на производительность и энергопотребление. Инсайдер @jaykihn0 ранее описал все модели этой линейки. Все эти чипы обладают сходной конфигурацией ядер, где есть четыре P-ядра на архитектуре Lion Cove и столько же LP-E на архитектуре Skymont.

реклама

Процессор Core Ultra 9 288V обладает рейтингом TDP PL1/PL2 30W и может работать в диапазоне 17/30 Вт. Процессоры Core Ultra 7 обладают объёмом кэша 12 МБ и встроенной графикой Arc 140V. Процессоры Core Ultra 5 получают кэш 8 МБ и iGPU Arc 130V. У каждой версии есть отличия в тактовых частотах. 16 ГБ памяти LPDDR5x-8533 указывают на то, что речь идёт об одной из четырёх моделей (266V/256V/236V/226V).

В тестах 3DMark Time Spy процессор набирает 3438 баллов на 17 Вт и 4151 балл на 30 Вт. Это даёт прирост производительности на 20% при увеличении TDP на 76%. Неизвестно, это общий результат или результат графики. Если второе, то iGPU Lunar Lake Xe2 на 30 Вт даёт прирост производительности, которая сопоставима с Radeon 890M на полной конфигурации в 54 Вт. На уровне 17 Вт результат превосходит Radeon 780M (54 Вт).

В Wildlife Extreme Unlimited результат составил 6185 баллов при 17 Вт и 7561 балл при значении 30 Вт, что означает прирост графической производительности на 22,2%. Этот тест основан в основном на оценке графики. На уровне 30 Вт встроенная графика здесь лидирует, без учёта данных о Radeon 890M/880M iGPU. Это значительный шаг вперёд по сравнению с доступной сейчас встроенной графикой Intel.

Остальные тесты затрагивают центральный процессор. Cinebench R23 показал результат 8182 балла на 17 Вт и 10 212 баллов на 30 Вт. Прирост производительности составил 25%. В Crossmark, Geekbench 5, WebXPRT4 и Speedometer скорость работы при значениях 17 Вт и 30 Вт была почти одинаковой.

Если говорить про энергопотребление, рассматриваемый процессор при значении 17 Вт сравнивался с Core Ultra 7 165U (LPDDR5-7467 32 GB) при базовом значении 15 Вт. В режиме Best Power Efficiency Mode эффективность выросла на 45%, а в режиме Balanced Mode на 441%.

Процессоры Lunar Lake должны поступить в розничную продажу в сентябре. AMD готовит новые процессоры уже в августе.