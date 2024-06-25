На данном этапе в линейку входит только один процессор серии Core Ultra 9

Ранее прогнозировалось, что Intel представит всю линейку процессоров для ноутбуков Lunar Lake примерно в середине сентября. Портал Videocardz.com раскрыл всю линейку Lunar Lake, в которую входят 9 моделей, возглавляемых лишь одним процессором Core i9. В отличие от моделей последнего поколения, все процессоры Lunar Lake имеют 4 производительных ядра и 4 энергоэффективных ядра. Различия между моделями заключаются, прежде всего, в том, насколько мощная у них встроенная графика, NPU и объём распаянной памяти.

Хотя новая схема именования Intel может показаться странной, в этом есть своя причина. Все модели, оканчивающиеся на цифру 8, оснащены 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, а те, которые заканчиваются на цифру 6, получат только 16 ГБ. В сочетании с новой номенклатурой Ryzen AI от AMD и вариантами Snapdragon X Elite с запутанными названиями от Qualcomm они обязательно вызовут путаницу среди покупателей новых ноутбуков.

реклама

Core Ultra 9 288V, Core Ultra 7 268V, Core Ultra 7 266V, Core Ultra 7 258V и Core Ultra 7 256V оснащены встроенной графикой Intel Arc 140V со слегка различающейся тактовой частотой (2,05 ГГц на Ultra 9, 2,0 ГГц на следующих двух и 1,95 ГГц на остальных моделях). Аналогичным образом, все модели Core i5 оснащены графическим процессором Arc 130V, который может повышать частоту до 1,85 ГГц. Только Core Ultra 9 288V имеет мощность PL1 и PL2 по 30 Вт. Максимальная мощность PL1 остальной линейки составляет 17 Вт, а PL2 остается прежней — 30 Вт.

Несмотря на то, что Intel планирует представить Lunar Lake в ближайшие недели, ноутбуки с процессорами следующего поколения появятся на прилавках не раньше следующего года. Их покажут на выставке CES 2025, а затем официально представят. В более ранней утечке также говорилось о втором обновлении Raptor Lake, которое выйдет под названием Core 200H. Их Intel может представить на выставке CES.