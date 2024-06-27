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Процессор Snapdragon X в PassMark превзошёл Intel Meteor Lake
Snapdragon X в тестах уступил чипам AMD и Apple

Бенчмарк PassMark протестировал новый процессор Snapdragon X Elite от компании Qualcomm, и результаты оказались достаточно интересными. Эти чипы стали одной из главных новостей недавно завершившейся выставки Computex. Они продемонстрировали высокую производительность, особенно в области обработки искусственного интеллекта. Однако пока все обещания остаются на бумаге. 

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Реальные обзоры сравнивают их производительность с чипами Apple, AMD и Intel и показывают их конкурентоспособность в скорости центрального и графического процессоров. Игровая производительность оказалась неоднозначной. Это было бы проще принять, если бы Qualcomm не обещала слишком много.

Теперь модель Snapdragon X Elite X1E84100 была протестирована в бенчмарке PassMark. Результаты на фоне процессоров на архитектуре x86 неплохие, но не сравнимы с чипами на ARM.

Этот процессор оснащен 12 ядрами и 12 потоками команд. Его номинальная тактовая частота составляет 3,8 ГГц, с максимальным значением 4,2 ГГц.

В однопоточном тестировании чип набрал 3895 баллов. Этот результат сопоставим с Apple M2, который набрал 3922 балла. AMD Hawk Point набирает почти 4000 баллов, тогда как Intel Core Ultra 9 185H набрал 3719 баллов.

Однако чип Qualcomm заметно уступает показателям Apple M2 Pro и ещё более современным процессорам Apple M3. В многопоточной производительности X1E84100 набрал 23272 очка, что выше показателей планшетного варианта процессора Apple M4.

В области работы с искусственным интеллектом процессор Snapdragon X заметно превосходит предложение Intel и AMD. Однако, эти производители скоро выпустят процессоры новых поколений Lunar Lake и Strix Point, и уровень работы с ИИ должен быть как минимум не ниже, чем у Snapdragon X. Пока главным преимуществом Snapdragon X является тот факт, что только эти чипы единственные совместимы с Microsoft Copilot+.

#процессоры #qualcomm #snapdragon
Источник: wccftech.com
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