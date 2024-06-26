Компьютеры Copilot+ на базе Qualcomm — это довольно интересные устройства, но обзоры показывают, что им присущи некоторые недостатки продуктов первого поколения.

Наконец-то в продажу поступила первая серия ноутбуков Microsoft под брендом Copilot+, и теперь у нас появилась возможность выяснить, чем они привлекли к себе всеобщее внимание. Это первые ноутбуки с новым процессором Qualcomm X Elite на базе архитектуры Arm для операционной системы Windows, который теоретически дает пользователям те же преимущества, что и владельцам компьютеров Mac с процессорами Apple M-серии. Они обещают высокую производительность, экстремальную энергоэффективность и нейронный процессор (NPU) для задач, связанных с искусственным интеллектом. Однако, судя по первым независимым обзорам, была выявлена большая проблема, которая заключается в том, что Windows с Arm-процессорами все еще находится на ранней стадии разработки, поэтому первая волна ноутбуков, скорее всего, понравится только фанатам искусственного интеллекта.

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Технологические специалисты протестировали один из новых ноутбуков Surface под брендом Copilot+. Для справки, стоимость нового устройства составляет 1999 долларов. За эти деньги вы получите флагманский 12-ядерный процессор X Elite, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Первой была протестирована 13,8-дюймовая версия, но в продаже находится также 15-дюймовая. Чип X Elite нового ноутбука оснащен тремя встроенными процессорами: центральным, графическим и нейронным. Такая конфигурация делает его похожим на чипы Apple М-серии и является первым для устройств под управлением Windows, благодаря NPU, который способен выполнять 45 TOPS (триллионов операций в секунду), что превышает порог в 40 TOPS, установленный Microsoft для брендинга Copilot+. Предыдущие версии мобильных процессоров AMD и Intel имели NPU, но их производительность составляла всего 11-16 TOPS, что не позволило им участвовать в проекте Copilot+.

Первые независимые тесты показали, что процессор на базе Arm в значительной степени соответствует заявленным характеристикам, сделанным перед выпуском. К примеру, тест времени автономной работы ноутбука показал впечатляющие 25 часов работы. Производительность центрального процессора, а также производительность искусственного интеллекта благодаря NPU также оказались довольно высокими. Однако два неприятных момента заставили обозревателя задуматься. Во-первых, это игровая производительность, которая оказалась посредственной. И она связана с более серьезной проблемой: нехваткой программного обеспечения Windows, способного работать на архитектуре Arm. У Microsoft есть эмулятор для "неродных" приложений под названием Prism, но программное обеспечение, работающее через него, никогда не будет таким же быстрым, как нативные приложения.

В качестве яркого примера нехватки совместимого программного обеспечения можно привести тот факт, что на Arm готовы работать только два игровых приложения и оба являются синтетическими тестами 3DMark. Сомневаемся, что кто-то будет покупать один из этих модных "ИИ-компьютеров" только для игр, но эти тесты подчеркивают, насколько ноутбук на базе Arm не подходит для игрового мира.

Также сейчас нелегко найти новые версии популярного программного обеспечения для Arm, хотя эта ситуация наверняка изменится в ближайшие год или два, поскольку Microsoft активно продвигает этот бренд. Компания ARM Limited также прогнозирует, что сможет занять до 50% рынка Windows в течение пяти лет.

Портал Android Authority также был озадачен отсутствием на данный момент нативных приложений для архитектуры Arm, таких как Adobe Lightroom Classic, Discord, Asana и Steam. Все эти приложения полагаются на встроенный эмулятор, который в эти первые дни (ему меньше недели) работает не без проблем. Автор обзора отмечает, что эмулированные приложения могут работать нормально, но через некоторое время зависать или выдавать непонятные ошибки, что еще раз подчеркивает, насколько "сырой" этот продукт.

Все это подводит нас к заключительной мысли: процессоры AMD Strix Point Zen 5 и мобильные процессоры Intel Lunar Lake уже не за горами, а это значит, что им также как и существующим x86-процессорам, не потребуется никакой эмуляции. Это означает, что вам не придется постоянно искать нативные приложения для Arm, которые, вероятно, будут работать лучше, чем эмулированные приложения на чипах Qualcomm. AMD выпустит свои процессоры в июле, а новые функции Copilot+ появятся позже в этом году. Ожидается, что Intel также выпустит Lunar Lake для компьютеров с брендом Copilot+ позже в этом году. Если у вас нету срочной потребности иметь самую модную вещь в мире технологий, было бы разумно воздержаться от покупки системы Copilot+ на базе Qualcomm, пока мы не увидим, что могут предложить AMD и Intel.