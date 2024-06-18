OnePlus разработала аккумуляторы совместно с крупнейшим мировым производителем CATL

Компания OnePlus представила новую технологию аккумуляторов для мобильных устройств под названием Glacier Battery. Разработка велась в сотрудничестве с крупнейшим производителем батарей в мире, компанией CATL. Новые аккумуляторы призваны значительно увеличить время автономной работы устройств.

В постах в социальной сети Weibo OnePlus намекает, что благодаря Glacier Battery пользователям смартфонов не придётся часто подзаряжать устройства, волноваться о низком уровня заряда и использовать внешние батареи. Также обещана увеличенная ёмкость по сравнению с текущими аккумуляторами мобильных устройств.

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По всей видимости, технология позволяет создавать более компактные и энергоэффективные аккумуляторы. В то время как функциональность и производительность смартфонов продолжают расти, аккумуляторы остаются на месте или даже ухудшаются. Glacier Battery может стать ответом на эту проблему.

Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что первым смартфоном, оснащённым этой технологией, станет OnePlus Ace 3 Pro. Ёмкость аккумулятора у него составит 6100 мАч, а благодаря поддержке зарядки мощностью 100 Вт устройство сможет полностью заряжаться менее чем за полчаса. При этом толщина устройства не превысит 9 мм.

20 июня OnePlus планирует провести пресс-конференцию, где, возможно, будут раскрыты дополнительные подробности о новой технологии Glacier Battery.