По заявлениям компании, сочетание ёмкости аккумулятора и скорости зарядки выделяет его среди конкурентов, и ожидается, что в течение длительного времени ни один конкурент не сможет соответствовать его характеристикам.

OnePlus готовится выпустить свой последний флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro в Китае в июле этого года. Это устройство станет третьим телефоном под брендом Ace 3 после выпуска Ace 3 и Ace 3V в начале этого года. Ожидается, что это модель Pro, которая станет самым продвинутым телефоном в серии.

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Недавние утечки информации от Digital Chat Station на Weibo показали, что OnePlus Ace 3 Pro может похвастаться батареей с большой ёмкостью и мощной зарядкой. В телефоне будет установлен аккумулятор от известного производителя аккумуляторов Ningde Times, также известным как CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). Эта батарея будет состоять из двух ячеек, номинальная ёмкость каждой из которых составляет 2970 мА*ч, в результате чего общая номинальная емкость составит 5940 мА*ч. Ожидается, что ёмкость при продаже будет указываться как 6100 мА*ч.

В дополнение к впечатляющему времени автономной работы OnePlus Ace 3 Pro под кодовым названием Dayu будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. Такое сочетание ёмкости аккумулятора и скорости зарядки выделит его среди конкурентов, и ожидается, что ни одно другое устройство в течение длительного времени не будет соответствовать его характеристикам. В заявлении подчеркивается, что конкурирующие устройства либо имеют батареи большего размера с более медленной скоростью зарядки, либо более высокие скорости зарядки с батареями меньшего размера.

Другие слухи о характеристиках OnePlus Ace 3 Pro включают 6,78-дюймовый OLED-экран LTPO с изогнутыми краями, обеспечивающий разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Под корпусом у него будет чипсет Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Устройство будет иметь металлический корпус и будет доступно в вариантах со стеклянной, кожаной и керамической задней панелью. Телефон будет оснащён 16-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива.