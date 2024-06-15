OnePlus Nord CE 4 Lite предлагает покупателям мощный процессор, большой AMOLED-дисплей и достойную камеру по демократичной цене.

OnePlus готовится к выпуску нового бюджетного смартфона Nord CE 4 Lite, который должен стать достойным продолжением популярной серии Nord. Хотя официальной информации еще нет, утечки и слухи уже дают представление о том, чего ждать от этого устройства.

Согласно слухам, Nord CE 4 Lite может быть обновлённой версией Oppo K12x, выпущенного в Китае ранее в этом году. Предполагается, что телефон будет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и максимальной частотой обновления 120 Гц, что обеспечит плавную прокрутку и яркую картинку. По слухам, телефон также будет оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и максимальной яркостью 2100 нит. Дизайн телефона предполагает использование плоской рамки и стеклянной отделки задней панели, что придаёт устройству премиальный вид.

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Хотя Oppo K12x был оснащён чипсетом Snapdragon 695, есть мнения, что Nord CE 4 Lite может получить новый процессор Snapdragon 6s Gen 3. Не ожидается, что этот чипсет принесёт значительный скачок производительности, но он должен обеспечить плавную работу телефона в повседневных задачах. Телефон, скорее всего, будет предлагаться в конфигурациях с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит широкие возможности многозадачности. Варианты хранения могут варьироваться от 128 ГБ до 256 ГБ.

Ожидается, что смартфон получит двойную заднюю камеру, состоящую из основного датчика на 50 МП и датчика глубины на 2 МП. На передней панели телефона расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера.

Устройство будет оснащено большой батареей ёмкостью 5500 мАч, которая обеспечит длительное время работы. Телефон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволит быстро восполнить заряд батареи.

Nord CE 4 Lite, скорее всего, будет работать под управлением OxygenOS 14 на базе Android 14, что обеспечит плавный и удобный интерфейс.

Официальный запуск назначен на 18 июня 2024 года. Приобрести Nord CE 4 Lite можно будет по цене менее 20 000 рупий (примерно 21 000 рублей).

OnePlus Nord CE 4 Lite предлагает привлекательное сочетание характеристик по доступной цене. Телефон имеет большой и яркий AMOLED-дисплей, достойную камеру, длительное время работы от батареи и быструю зарядку. Однако следует дождаться официального запуска, чтобы получить подтверждение всех характеристик и окончательной цены.