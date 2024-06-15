Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
OnePlus готовится представить новый среднебюджетный смартфон Nord CE 4 Lite с Snapdragon 695
OnePlus Nord CE 4 Lite предлагает покупателям мощный процессор, большой AMOLED-дисплей и достойную камеру по демократичной цене.

OnePlus готовится к выпуску нового бюджетного смартфона Nord CE 4 Lite, который должен стать достойным продолжением популярной серии Nord. Хотя официальной информации еще нет, утечки и слухи уже дают представление о том, чего ждать от этого устройства.

Согласно слухам, Nord CE 4 Lite может быть обновлённой версией Oppo K12x, выпущенного в Китае ранее в этом году. Предполагается, что телефон будет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и максимальной частотой обновления 120 Гц, что обеспечит плавную прокрутку и яркую картинку. По слухам, телефон также будет оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и максимальной яркостью 2100 нит. Дизайн телефона предполагает использование плоской рамки и стеклянной отделки задней панели, что придаёт устройству премиальный вид.

реклама

Хотя Oppo K12x был оснащён чипсетом Snapdragon 695, есть мнения, что Nord CE 4 Lite может получить новый процессор Snapdragon 6s Gen 3. Не ожидается, что этот чипсет принесёт значительный скачок производительности, но он должен обеспечить плавную работу телефона в повседневных задачах. Телефон, скорее всего, будет предлагаться в конфигурациях с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит широкие возможности многозадачности. Варианты хранения могут варьироваться от 128 ГБ до 256 ГБ.

Ожидается, что смартфон получит двойную заднюю камеру, состоящую из основного датчика на 50 МП и датчика глубины на 2 МП. На передней панели телефона расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера.

Устройство будет оснащено большой батареей ёмкостью 5500 мАч, которая обеспечит длительное время работы. Телефон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволит быстро восполнить заряд батареи.

Nord CE 4 Lite, скорее всего, будет работать под управлением OxygenOS 14 на базе Android 14, что обеспечит плавный и удобный интерфейс.

Официальный запуск назначен на 18 июня 2024 года. Приобрести Nord CE 4 Lite можно будет по цене менее 20 000 рупий (примерно 21 000 рублей).

OnePlus Nord CE 4 Lite предлагает привлекательное сочетание характеристик по доступной цене. Телефон имеет большой и яркий AMOLED-дисплей, достойную камеру, длительное время работы от батареи и быструю зарядку. Однако следует дождаться официального запуска, чтобы получить подтверждение всех характеристик и окончательной цены.

#смартфон #oneplus #смартфон 2024 #смартфон oneplus #смартфоны среднего класса #nord ce 4 lite
+
Написать комментарий (0)
Впервые опубликованы изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy S24 FE
HMD готовится представить новый бюджетный смартфон Ridge Pro с Snapdragon 4 Gen 2 SoC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
2
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
3
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Анонсированы смарт-часы Samsung Galaxy Watch FE за $200
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Сразу пять стран вели DDoS-атаку на сеть МТС
1
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
2
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2
Израильские солдаты "обстреляли" Ливан из средневековой катапульты
+

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
230
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
22
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
12
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
49
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
28

Сейчас обсуждают

John Doe
21:06
Да оно видно. Он какой-то обиженный на всех и на всё
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Я - Константин
21:03
Да вас тарасиков наши на поле боя ссаными тряпками гоняют ;)
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
Я - Константин
21:02
Ты скорее всего Тарас 321драс ;) Порода чувствуется, как чучело не маскируйся ;)
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
century84
20:56
Мероприятие под стать главному клоуну.
Пресса Швейцарии опубликовала карикатуру на «саммит мира» по формуле Зеленского
Bearcub
20:52
"Зачем вы тогда этот междусобойчик собирали" - пожрать и прибухнуть)))
«Мирный процесс без России немыслим»: вступительное слово президента Швейцарии на «саммите мира» по Украине
Саня Карпенко
20:48
Мне хватило прочитать первый пункт про Call of Duty и понять что автор шизоид, дальше не стал читать этот кал и думаю правильно... На этом всё
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
Я - Константин
20:46
петух старый остался, методичка им не поможет, забежал кукарекнул и в кусты ;)
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
corsi
20:43
В 2013-2014 не случись гос.перевот - остался бы Крым, не случись АТО - ДНР и ЛНР получили бы больше прав и автономий, но остались бы в составе Некроины. Теперь Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая ...
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
Dark_Cloud
20:31
https://youtu.be/Z2p3MpPgKAU Что с эбалом, голубцы? Особенно проиграл с персонажа, купившего на замену такое же глючное говно - естественно, он у него откис так же, как и предыдущий. Безумие - это по...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Алексей Фарадей
20:30
Кому-то реально нужны красные карточки? За картами, ходим к Хуангу За процами, ходим к Лизе Все просто
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем